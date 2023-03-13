14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine günler kala Cumhur ve Millet ittifakı milletvekili aday adayları da belirlenmeye başladı. İnegöl’de dikkat çeken isimler ön plana çıkarken, önümüzdeki günlerde isimlerin netlik kazanacağı öğrenildi.

CUMHUR İTTİFAKI ADAY ADAYLARI

AK Parti’de Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’in yeniden adaylık başvurusu yapması beklenirken, yine MKYK Üyesi Bursa eski İl Başkanı İşadamı Ayhan Salman, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Uslu, İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Diş Hekimi Serdar Nalcı, İşadamı Semih Gülerer, İşadamı Hüseyin Özdemir, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Mehmet Yurttutan, Diş Hekimi Naci Köseoğlu’nun da AK Parti’den aday adayı olmaları kesinleşti. Aday adaylığı için ismi geçen diğer bir isim de Eski Milletvekili Hüseyin Şahin. MHP’de ise İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Aytekin Torun aday adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MİLLET İTTİFAKI ADAY ADAYLARI

CHP’den İnegöl ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi, eski Kurşunlu Belediye Başkanı Erkan Dönmez’in, işadamı Burhan Serbest ve İlçe yönetim kurulu üyesi Mali Müşavir Hüseyin Çiçek’in aday adayı olması kesinleşti.

İYİ Partiden ise GİK Üyesi Hasan Toktaş’ın İnegöl’ün temsilen aday adayı olması netleşti.

DEVA Partisi adayının ise, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, eski Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı’nın olması bekleniyor.