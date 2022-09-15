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İnegöl'de 3 kaçak Afgan yakalandı 
İnegöl Jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamada ülkeye yaşadışı yollarla giren 3 Afgan, yakalandı. 
Bursa’da Jandarmadan Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri İle ilgili yapılan uygulamada 13 şahıs yakalandı. 
 07.30-18.00 saatleri arasında Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması yapıldı. 
426 personel ile 85 noktada yapılan uygulamada 4 bin 531 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. 13 şahıs yakalandı. İnegöl de ise ülkeye kaçak yollardan giren 3 Afgan uyruklu şahıs yakalandı.