İnegöl'de 3 kaçak Afgan yakalandı
İnegöl Jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamada ülkeye yaşadışı yollarla giren 3 Afgan, yakalandı.
Bursa’da Jandarmadan Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri İle ilgili yapılan uygulamada 13 şahıs yakalandı.
07.30-18.00 saatleri arasında Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması yapıldı.
426 personel ile 85 noktada yapılan uygulamada 4 bin 531 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. 13 şahıs yakalandı. İnegöl de ise ülkeye kaçak yollardan giren 3 Afgan uyruklu şahıs yakalandı.