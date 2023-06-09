Kozluca yolu üzerinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza Orhaniye mahallesi Kozluca Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Orhaniye mahallesi Kozluca Yolu Caddesi üzerinde Hamdullah K.(23) Yönetimindeki 34 EM 3438 plakalı hafif ticari araç, yol kenarına parklanmak istediği sırada, arkasından gelen sürücü Abdulhaset M. yönetimindeki elektrikli bisiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü ve arkasındaki kardeşi İkram M. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Murat Erdoğan