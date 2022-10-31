İnegöl'ün kırsal Hamamlı mahallesinde bulunan 2 katlı ahşap ev cayır cayır yandı.

Olay saat 11.30 sıralarında Hamamlı mahallesinde Özkan Sönmez'e ait 2 katlı ahşap evde meydana geldi. Evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.