Bursa'nın İnegöl Belediyesi’nin AHİD ve Dareyne Gençlik Derneği iş birliğinde bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Aile Okulu eğitimleri, Cuma akşamı gerçekleştirilen Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan’ın “Bu Çağda Aile Olmak” semineriyle başladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl Belediyesi ve Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) ile Dareyne Gençlik Derneği iş birliğinde düzenlenen 8 haftalık Aile Okulu eğitimleri cuma akşamı başladı. 24 Kasım’a kadar her hafta 20.30’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılacak seminerlerin ilkinde, ilçe halkının da yoğun ilgisiyle katılımcılar adeta salona sığmadı. Her hafta farklı konu ve konukların yer alacağı, finalinde ise yapılacak sınavla 3 çiftin altınla ödüllendirileceği Aile Okulu eğitimlerinin başlangıcı, Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan’ın “Bu Çağda Aile Olmak” semineriyle yapıldı.

“KENDİNİZİ VE AİLENİZİ YAKITI İNSAN VE TAŞLAR OLAN CEHENNEM ATEŞİNDEN KORUYUN”

Seminere vatandaşların yanı sıra Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, AHİD Başkanı Naci Köseoğlu bir selamlama konuşması yaptı. Köseoğlu, “Aile Okulu eğitimlerimiz bu akşam başlıyor. Rabbim programlarımızı hayırlı kılsın inşallah. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insan ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun diyerek yola çıktık. Yola çıktığımız günden beri de ailelerin mutluluğunu, huzurunu, vatana, millete, ümmete faydalı nesiller yetiştirip sahih evlatlar yetiştirilmesi için anne baba ve çocukların eğitimiyle başlayan derneğimiz 2007 yılından beri hizmet vermektedir. Diriliş ve direniş kalemiz olan ailemizi ve evlerimizi, eğer Hira Nur mağarası gibi evlerimizin bir köşesini zikir ve tefekkür mekanı yapamaz isek yuvalarımızı küresel işgalden koruyamayız. Okçular Tepesi terk edildiğinde nasıl ki Müslümanlar mağlup olduysa, bugün evlerimizi bir kuran mektebi, ilim irfan yuvası, ilim, zikir ve tefekkür mekanı yapamaz isek dijital dünya, sosyal medya ve internet evlerimizi işgal eder. İşte biz bu saldırılara karşı kendi çağımızda bu yıl 3’üncüsünü tertip ettiğimiz Aile Okuluyla ailenin, çocuklarımızın ne kadar kıymetli olduğunu anlatmaya gayret ediyoruz. Burada anlatılacak dersler bir aileyi kurtarmak için çok kıymetli. Birbirinden kıymetli hocalarımız gelip burada anlatım yapacaklar” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen, çok kıymetli seminerlerin ve hocaların yer aldığı 8 haftalık eğitimlerin bu akşam itibariyle başladığını duyurdu. Taban, “Katılan ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Cenabı Allah’ta buyuruyor; hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diye. Dolayısıyla bizler Müslümanız, Cenabı Allah bizlere akıl nimeti verdi. Kuranı kerimde de pek çok ayette aklediniz diye ifade ediliyor” diye konuştu.

BU EĞİTİMLERE HERKESİN İHTİYACI VAR

Yapılan programların sadece yeni evlenen veya evlenecek çiftler için olmadığını, herkesin katılması gerektiğini vurgulayan Başkan Alper Taban, “Günümüzde çok basit ayrılıkların olduğu, evliliklerin çok kolay bitirildiğini görüyoruz. Bu program sadece evlenecek çiftler için düzenlenmiş bir program da değil. Bu anlatımlara hepimizin ihtiyacı var. Nihayet itibariyle öğrenerek, araştırarak, uzmanlarına danışarak bilmediğimiz konuları öğrenebiliriz. Bugün de Sıtkı hocamızı dinleyeceğiz. Ben bu vesileyle hem AHİD ve Dareyn Gençlik Derneğimize hem de siz vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir tane meramımız var, aile hayatını sımsıkı bir arada tutmak, güçlendirmek. Zuhur eden olayları gördüğümüzde aile hayatının zayıfladığını görüyoruz. Ben çok güzel bir eğitim programı olacağına inanıyorum” ifadelerinde bulundu.

SOSYAL MEDYA VE EKRAN BAĞIMLILIĞI AİLELERİ TEHDİT EDİYOR

Konuşmaların ardından Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan kürsüye çıktı. Yaklaşık 1 saatlik anlatımlarında aile kurumunun öneminden anne baba olma ve çocuk yetiştirmeye pek çok konuda bilgiler verdi. Özellikle sosyal medya ve ekran bağımlılığının aileyi tehdit ettiğine değinen Aslanhan, bu konunun hem anne babaları hem de çocukları ve gelecek nesilleri tehdit ettiğine vurgu yaptı. Program sonunda Belediye Başkanı Alper Taban ve AHİD Derneği Başkanı Naci Köseoğlu, Sıtkı Aslanhan’a gecenin anısına hediye takdimi gerçekleştirdi.