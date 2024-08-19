Bursa'nın İnegöl ilçesinde evde içtikleri çorbadan zehirlenen 4 kardeş hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Hamidiye Mahallesi Edebali Caddesi üzerinde ikamet eden aile akşam yemeğinde evde tavuk suyu çorbası içti. Yemeğin ardından bir süre Mirza A. (1), Nazlı A. (13), Melike A. (11) ile Mehmetcan A. (8) evde rahatsızlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 kardeş ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: şerife öz