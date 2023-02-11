Kurşunlu mahallesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kurşunlu mahallesinde tesisat işi yapan İbrahim G. (24) daha önce tesisat işini yaptığı Suat Ç.'nin evine gitti. Sokak üzerinde tartışan ve alacağını isteyen İbrahim G.'ye Suat Ç. üzerinde bulunan bıçakla saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan İbrahim haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı genç ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.