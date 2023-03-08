İnegöl’de 2005 yılında alınan 3 kat sınırlaması kararını tebrik eden Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki iyiki İnegöl’de 3 kat izni verilmiş dedi.

İnegöl’ün zemininin Hatay gibi yumuşak olduğunu belirten Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki “İnegöl’ün zemini bataklık. 2018’den sonra yapılan binalarda sondaj var, bu binalarda sıkıntı olmaz. 2018 önceki yapılar için sondaj çalışmasına bakılması lazım” dedi.

İnegöl’ün en büyük artısının yüksek katlı binaların olmadığını belirten Moriwaki “İnegöl’ün merkezinde iyi ki 3 kat izni verilmiş. İnegöl’ün merkezindeki yumuşak zemine yüksek kat izni verilmemesi çok doğru bir karar bu kararı alanları tebrik ediyorum. Hatay’da Maraş’ta bu hatayı yaptılar yumuşak zemine yüksek katlı bina izni verildi” dedi.

7 TEMMUZ 2005’TE KARAR ALINMIŞTI

İnegöl’de 3 kat sınırlaması 7 Temmuz 2005 tarihinde dönemin Belediye Meclisi, dönemin belediye başkanı Alinur Aktaş başkanlığında yeni binalarda 3 kat sınırlaması kararı almıştı