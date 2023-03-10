İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada polisi görünce yönünü değiştiren sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL cezai işlem uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekiplerince Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde sürücülere yönelik alkol uygulaması yapıldı. Uygulama sırasında park halindeyken harekete geçen sürücü, uzaklaştığı sırada polis ekipleri fark etti. Trafik ekipleri uzaklaşan aracın peşine düşüp, durdurdu.

Sürücü H.İ.Y.(34)'ye alkol metre testi yapıldı. Test sonucu 1 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL cezai işlem uygulandı. 6 ay ehliyetine el konuldu.