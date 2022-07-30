İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen tek taraflı kaza da alkollü sürücü iddiaya göre sulama nedeniyle ıslanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Yoldan çıkan lüks araç bir işyerinin totemine çarparak durabildi. Milyonluk araç kullanılamaz hale gelirken, kaza da 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde seyir halinde olan Erkan G. yönetimindeki PL 743 EG plakalı otomobil iddiaya göre orta refüjdeki sulama nedeniyle yolda oluşan su birikintisi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sağındaki kaldırıma çarpan araç bir işyerinin totemine çarparak durabildi. Araçta sürücü yaralanmazken, arkada yolcu konumunda oturan Orhan T. yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kullanılamaz hale gelen lüks araç çekici yardımıyla otoparka kaldırılırken, trafik ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde sürücü Erkan G.’nin 425 promül alkollü olduğu öğrenildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.