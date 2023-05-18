İnegöl'de döviz fiyatlarının serbest piyasanın üzerinde alınıp satılması, dövizin karaborsaya düştüğü iddiasını güçlendirirken son olarak 14 Mayıs seçimlerinden birkaç gün önce vatandaşların küçük altın temini noktasında zorluk yaşadığı iddia edildi. Serbest piyasada doların 19,79 TL seviyesinde olmasına rağmen döviz bürolarında alış 22,50 TL satış ise 21,50 TL seviyesinde gerçekleştiriliyor. Yine aynı uygulamanın bankalar tarafından yapıldığı da gelen iddialar arasında. Döviz ve altının seçimin ardından patlama yapacağı söylemlerinin fiyat artışlarına neden olduğu tahmin ediliyor. İnegöl'de döviz ve altın konusunda yapılan spekülasyonlara İnegöl Kuyumcular Derneği (İKUDER) Başkanı Şeref Ay cevap verdi. Başkan Şeref Ay, altın alım ve satımlarında herhangi bir sorun olmadığını belirterek, "Biz kimseye altın yok" demeyiz, elimizde yeterince altın var" dedi.

İnegöl'de bazı vatandaşlarca dayatılan panik havasına, İnegöl Kuyumcular Derneği (İKUDER) Başkanı Şeref Ay ve dövizcilerden cevap geldi.

Seçimler öncesinde panik havası oluşturulmak istendiğini aktaran Ay, "Kuyumcular çarşısında seçime bir gün kala bir panikten dolayı alım yoğunluğu yaşandı. Fakat altın sorunu yaşamadık. Vatandaşlara çağrımız; altın stoğumuz da herhangi bir sorun yok. Tüm kuyumcularda altın alıp bozdurabilirsiniz. Fakat tavsiyemiz panik alım ve satımları yapmayın. Altın her zaman olduğu gibi bu dönemde de en güvenli yatırım limanıdır. İlerleyen süreçte değerinin de artacağını düşünüyoruz" dedi.

DÖVİZ SORUNU YOK

Dövizciler ise, "geçtiğimiz Cumartesi günü alım nedeniyle yaşanan döviz sorunu, aynı gün içinde çözüldü. Döviz stoğumuz da herhangi bir sorun yoktur" dediler.

İbrahim Uslu