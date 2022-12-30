İnegöl Kuyumcular Derneği (İKUDER) Başkanı Şeref Ay, 2023 yılı itibariyle İnegöl’de ziynet altın satışlarının paketlenmiş halde yapılacağını açıkladı.

İKUDER Başkanı Şeref Ay, yeni yıl itibariyle ziynet altınlarının İKUDER logolu paketler içerisinde satılacağını belirtti.

Ay konu ile alakalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

İKUDER LOGOLU PAKETLERDE SATILACAK

“İnegöl Kuyumcular Derneğimize üye kuyumcular olarak 2023 itibariyle ziynet altınlarımızı paketleyerek satacağız. Bunu yapmaktaki en büyük amacımız müşterilerimizi korumak. Son dönemlerde artan sahte altın ve ayarı düşük altın vakalarına karşı önlem almak. Biz İKUDER’e üye kuyumcularımızı sürekli denetliyoruz ve sahtecilik, ayarı düşük altınlar gibi sorunlarla karşı karşıya kalmıyoruz. Yani biz, derneğimize üye kuyumcularımıza kefiliz vatandaşlarımız rahatlıkla bizlerden alışverişini yapabilecekler.”

ESKİ YENİ AYRIMI OLMAYACAK

“Yine bu paketleme sistemi hiçbir şekilde maliyete yansımayacak. Bunun yanında bir de eski altın-yeni altın ayrımı paketleme sistemiyle birlikte son bulacak. Tüm altınlar yeni tarihli alınıp satılacak. Vatandaşlarımızı tekrardan mağdur olmamaları adına uyarmak istiyorum. Alışverişinizi İKUDER üyesi kuyumcularımızdan yapın. Kuyumcularımızın zaten kapılarında bu iş yeri İKUDER üyesidir şeklinde logolu stickerlar var. İKUDER stickerlarını gördüğünüz kuyumculardan gönül rahatlığıyla alışverişinizi yapabilirsiniz.”