İnegöl Belediyesi, altyapı çalışmalarının tamamlandığı Mahmudiye Mahallesi Okul Sokakta 200 metre uzunluğunda 1200 m2’lik parke taş uygulaması gerçekleştiriyor.

Yapım çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda kaplama çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Mahmudiye Mahallesi Okul Sokakta 200 metre uzunluğundaki sokak parke taşıyla kaplanıyor. Toplamda 1200 m2’lik parke taşı uygulanacak çalışmada sona gelinirken, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte çalışmayı yerinde inceledi.

İnceleme sırasında açıklamalarda da bulunan Başkan Taban, “Mahmudiye Mahallesi Okul Sokakta, Müşerref Muzaffer Samda Okulumuzu çevreleyen sokaktayız. Hava şartları elverdiği müddetçe şehrimizin tüm mahallelerinde eksikleri gidermeye, o bölgeleri dönüştürmeye devam ediyoruz. Burada da Fen İşleri Müdürlüğümüz marifetiyle özellikle bu sokak üzerinde eksik kalmış olan altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından arkadaşlarımız kaldırım ve parke taşı yol kaplama çalışmalarına başladılar. Şu an son aşamadayız” diye konuştu.

altyapı çalışmalarının devam ettiği bölgeler olduğunu hatırlatan Başkan Taban, “Bu çalışmalar tamamlandıkça gerek sıcak asfalt gerekse de tretuvar ve parkı taşı kaplama çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Burada yaklaşık 1200 m2 parke taşı uygulamasıyla çalışma tamamlanmış olacak. Altyapıda da menfezlerle ilgili borulama işlemleri yapıldı. Menfezler de uygun yerlere konulacak. Yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.