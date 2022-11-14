Sokak ortasında amcasına kurşun yağdırdı

Yeniceköy mahallesinde meydana gelen yeğeni amcasının silahla yaraladı.

Olay sabah saatlerinde Yeniceköy mahallesinde meydana geldi. Temel T.(47) sokakta yürürken yeğeni Murat T. ile karşılaştı. Tartıştığı Murat T. elindeki tabancayla amcası Temel T.'ye kurşun yağdırdı. Elinden ve bacağına isabet eden mermiler ile kanlar içinde kaldı. Şüpheli, kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattılar.