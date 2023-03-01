Mahmudiye Mahallesi Çağrı Sokak üzerinde direksiyon hakimiyeti kaybolan hafif ticari araç Bedre deresine düştü. Şans eseri sürücü kazayı yara alamadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye mahallesi Çağrı sokak üzerinde seyir halinde olan Sibel A. yönetimindeki 16 KBA 01 plakalı hafif ticari araç Şimşek sokağa dönüş yapmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek Bedre Deresine düştü. Takla atarak ters duran araçta sürücü kendi imkanlarıyla çıktı. Şans eseri sürücü kaza da yara almazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Dereye düşen araç çekici yardımıyla çıkarıldı.