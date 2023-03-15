Orhaniye mahallesinde meydana gelen kazada hafif ticari araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Kaan Eren S.(23) yönetimindeki 16 ATY 201 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan sürücü Seyfettin K.(35) yönetimindeki 16 BAS 256 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Aracın arka camına başıyla çarpan genç kanlar içinde kaldı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.