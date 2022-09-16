80 ürün yelpazesinin yetiştiği İnegöl'de aronya çiftçinin yüzünü güldürmeye başladı. 3 yıl önce ekimine başlanan Aronya, fiyatı ve rekoltesiyle çiftçiyi memnun ediyor.

Bahçekaya mahallesinde ki aronya bahçesinde hasadı inceleyen İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Bildiğiniz gibi İnegöl’ümüzde aronya ekimi de özellikle son 3 yıldır artarak devam etmekte. Geçtiğimiz günlerde Gazelli mahallesinde hasadını başlatmıştık. Aynı şekilde şuan da Bahçekaya mahallesindeyiz. Aronya hasadı devam etmekte. Burası da 12 dönümden oluşan bir mahalle. Bölgemizde genç bahçelerimiz de var. Henüz üretime geçmemiş. Yaklaşık 2 bin dekarı geçen aronya ekimimiz var. Öyle görünüyor ki yakın bir zamanda 5 bin dekar, daha sonra 10 bin dekarlara varacak aronya ekimi. Şuan da aronya çiftçimize para kazandırmakta. Aronya da şuanda stratejik bir ürün görüntüsü veriyor. Hasadımız devam ediyor. İnşallah ilerleyen süreçte İnegöl aronyanın merkezi olur. Bugün itibariyle aronya tarla da 100 liraya alıcı buluyor. Perakende de 200 liraya alıcı buluyor. Aronya ve yaban mersini gibi alternatif ürünlerle İnegöl’ün ürün yelpazemizi genişletmeye başladık. Aronya tarlasının sahibi Fevzi Baydır. Kendisi çok güzel bir çiftçi konumunda. Aynı zamanda yaban mersini de üretmekte. Toprağın ph’ı 4,5 civarında, yaban mersini üretmeye de uygun. Aronya toprak ayırmıyor." dedi.