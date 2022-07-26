

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Fen Eğitiminde Astronomi Bilgi ve Becerilerini Geliştirme Projesi (FEGEP-AÖS) seminerleri düzenlenecek.

Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, "İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından, Fen Eğitiminde Astronomi Bilgi ve Becerilerini Geliştirme Projesi (FEGEP-AÖS) seminerleri düzenlenecektir. Fen Bilgisi, Okul Öncesi ve Sınıf öğretmenlerine yönelik düzenlenen seminerlerde; öğretmenlerin temel astronomi kültürü geliştirilerek, okullarda astronomi içerikli derslerin ve TUBİTAK, BEBKA gibi mali destekli projelerin daha nitelikli yapılması amaçlanmaktadır. İnegöl Belediyesi ve Özel İnegöl Elit Grup Anadolu Lisesi' nin katkıda bulunduğu seminerler, 28-29-30 Temmuz 2022 tarihlerinde Özel İnegöl Elit Grup Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilecektir. Atölye çalışmaları, gök atlası ve takım yıldızları projeksiyonları yapımlarının da yer aldığı seminerlerde teleskopla Jüpiter ve Satürn gece gözlemleri yapılacaktır. Seminerler; Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. Memduh Sami Taner, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Prof. Dr. Faruk Soydugan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden Doç. Dr. Ersin Karademir, Eskişehir Teknik Üniversitesinden Dr. Metin ALTAN ve Dr. İ. Ege Taner tarafından gerçekleştirilecektir. TUBİTAK Ulusal Gözlem Evi’nden (TUG) Uzm. Astronom Kadir Uluç ve Dr. Tuncay Özdemir seminerlere online katılarak öğretmenlere stellarium eğitimi ve ışık kirliliği hakkında bilgiler vereceklerdir." dedi.