Erkek kuaförlerinde kullanılan jiletlerin çöpe atılmasından dolayı temizlik personeli ve sokak hayvanlarının zarar görmesini önlemek adına, İnegöl Belediyesi tarafından Berberler ve Kuaförler Odası üyesi tüm berberlere 235 adet Atık Jilet Kutusu dağıtılıyor.

İnegöl Belediyesi’nde 2021 yılında uygulanmaya başlayan Kaizen Öneri Sistemi meyvelerini vermeye başladı. Bugüne kadar pek çok öneri hayat bulurken, son olarak zabıta personeli Ömer Şakir Atış’ın atık jilet kutusu önerisi uygulamaya alındı. Denetimler sırasında erkek kuaförlerinde jiletlerin çöpe atıldığını gören zabıta personeli Atış, bu durumun temizlik personeline ve sokak canlılarına zarar verebileceğini düşünerek tüm berberlerde jiletlerin ayrı şekilde toplanması önerisinde bulundu. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından bu kapsamda Berberler ve Kuaförler Odası iş birliği ile 235 berbere atık jilet kutusu dağıtımına başlandı.

ATIK JİLETLER AYRI TOPLANACAK

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün berberlere ziyaret gerçekleştirerek hem uygulamayı tanıttı hem de esnafın bu konuda duyarlı olması çağrısında bulundu. Berberler Odası Başkanı Erhan Güven’in de katıldığı basın açıklamasında konuşan Başkan Taban şöyle konuştu: “Zabıta Müdürlüğünde görevli Ömer Şakir Atış arkadaşımız, Kaizen Öneri Sistemine bir öneride bulundu. Atık jiletlerin normal çöple karıştığını, dolayısıyla bunun ayrı toplanmasının daha doğru olacağını paylaştı. Bizler de şehrimizdeki tüm erkek kuaförlerimize toplamda 235 adet Atık Jilet Kutusu dağıtıyoruz. Jilet atıkları çöpe atıldığında neyle karşılaşıyoruz; öncelikle bu atık temizlik personelimize zarar verebiliyor. İkincisi sokak canlıları çöpleri karıştırırken zarar görebiliyor. Bir de bu işin geri dönüşümü var. Ekonomiye yeniden kazandırıldığında bu atıklar daha değerli oluyor. Bu yönleriyle biz Atık Jilet Kutusunu berberlerimize dağıtıyoruz. Berber esnafımız jilet kutuları dolduğunda 153 Çözüm Merkezimizi aramaları yeterli. Arkadaşlarımız bunları gelip alacaklar.”

“Önerisinden dolayı zabıta arkadaşımız Ömer Şakir Atış’a teşekkür ediyorum. Pek çok benzer öneriler geliyor. Bu önerilerin hepsi Kaizen Ekibi tarafından değerlendiriliyor. Biz kaizenle hem kendimizi geliştiriyoruz hem de kazan kazan yöntemiyle bunu iyi bir noktaya getiriyoruz.”

BERBERLER ODASINDAN TEŞEKKÜR

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erhan Güven ise “Tüm üyelerim adına belediyemize ve Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu konuda bizim de düşüncelerimiz vardı ancak belediyemiz bizden önce davrandı. Üyelerimizden de jilet atıklarını bu kutularda biriktirmeleri noktasında çağrıda bulunmak istiyorum” ifadelerinde bulundu.