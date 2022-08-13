İnegöl’e bağlı Yeniceköy mahallesinde faaliyet gösteren strafor atölyesinde meydana gelen olayda makinedeki kaçak akıma kapılan işyeri sahibinin oğlu hayatını kaybetti.

Olay Yeniceköy mahallesinde bir strafor atölyesinde meydana geldi. İlker D.(23), babası Veysel D.'nin strafor üretim işyerinde çalışmaya başladı. Genç, strafor kesim makinesindeki kaçak akıma kapıldı. İşyerindeki çalışanlar tarafından kurtarılan genç, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç, Acil Serviste görevli doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan ailesi, büyük üzüntü yaşadı. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.