Kulaca mahallesinde bulunan bağ evinde meydana gelen olayda, bir şahıs ölü bulundu.

Olay Kulaca mahallesinde meydana geldi. 60 yaşındaki Hayati K., tarlasının olduğu bağ evine gitti. Tek başına tarlada çalışan adam, bir süre sonra fenalaştı. Yerde hareletsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112' ye bildirdiler. Olay yerine Ambulans ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, şahsın ölümünü tespit ettiler. Adamın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.