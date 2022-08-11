Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu, 1 kişi yaralandı.
Kaza Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü Orhan U. Yönetimindeki 06 BF 4555 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç koruma tellerini yırtarak bahçeye uçtu. Kaza sonucu araçtaki yolcu Latife A. yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.