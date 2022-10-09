Turgutalp mahallesinde meydana gelen sopalı, baltacı ve silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay Turgutalp mahallesi Kemalettin Samipaşa caddesi üzerinde meydana geldi. Cemil İ. İddiaya göre verdiği 3700 dolar olan alacağını 4300 dolar olarak Muhammed H.'den istedi. Muhammed Faiz vermeyeceğini söyleyince, ortalık karıştı. 2 gurup arasında çıkan kavgada sopa, balta ve tabanca kullanıldı. Başına tabancanın kabzasıyla vurulan Muhammed H. Başından yaralandı. Kavganın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan şahıslar, polis ekiplerince yakalandı.

Yaralı Acil Servise götürülerek tedavi altına alındı. Şüpheliler gözaltına alındı.