Atatürk Bulvarında bankanın çatısına çıkan genç, intihar girişiminde bulundu.

Olay Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bankanın çatısına bir şahıs çıktı. Şahsı çatıda gören vatandaşlar durumu 112’ye bildirdiler. Olay yerine polis, 112 ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bazı vatandaşlar, polisin şahsı ikna etme çabalarını meraklı gözlerle izlediler.

Adının Mehmet E. (32) olduğu öğrenilen şahıs polisin yoğun çabası sonucu çıktığı çatıdan indirildi. Şahsın ilk ifadesinde Bursa’da çadır kaldığı, sabit adresi olmadığı için yeşil kart vermedikleri iddiasıyla çatıya çıktığı öğrenildi.