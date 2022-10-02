

Yeni Mahallede meydana gelen olayda yanlız yaşayan evinin banyosunda ölü bulundu.

Olay sabah 11.00 sıralarında Yeni Mahalle Şahlan sokakta bulunan sitenin 3. Katında meydana geldi. Yanlız yaşayan Akın Yüksek(52)'den 10 gündür haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı çaldılar ama açan olmadı. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, kapıyı açtılar. Evde yapılan incelemede banyoda hareketsiz yatan Yüksek' in cansız bedeniyle karşılaştılar.

İlk yapılan incelemede banyoda yoğun şekilde çamaşır suyu kokusundan etkilendiği öğrenilen Yüksek'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.