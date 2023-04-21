İnegöl protokolü, Ramazan Bayramı dolayısıyla bugün bayramlaşma töreninde bir araya geldi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, birlik beraberlik mesajı da vererek; “Bayramı çok şükür bir ve beraber bir şekilde kardeşçe kutluyoruz. İnşallah bu birlik ve beraberlik iklimi ilelebet devam etsin. Buna her şeyden fazla ihtiyacımız var” dedi.BURSA (İGFA) - İnegöl protokolü, Ramazan Bayramının ilk gününde İnegöl Belediyesi önünde düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. İnegöl Kaymakamlığı ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde 11.00’da düzenlenen bayramlaşma törenine; Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, partilerin Milletvekili adayları, kurum amirleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

BURUK BİR BAYRAM YAŞIYORUZ

Protokol üyelerinin bayramlaşmasıyla başlayan törende, Belediye Başkanı Alper Taban davetlilere hitaben bir konuşma yaptı. Başkan Taban birlik ve beraberlik mesajları verdiği konuşmasında yaşanan deprem felaketini de hatırlatarak; “Rabbime hamd ediyorum bizleri bayrama kavuşturduğu için. Hepinizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Tabi bu bayram biraz daha buruk bir bayram yaşıyoruz. Malumunuz Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem neticesinde pek çok vatandaşımızı kaybettik. Cenabı Allah’tan her birine rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. İnşallah bir daha hiç yaşanmasın. Ancak bu yaşananlardan da gerek birey olarak gerek kurumlar olarak dersler çıkararak daha güzel işler yapmak üzere çalışmalarımızı yürüteceğiz” dedi.

“BİRLİK VE BERABERLİĞE HER ŞEYDEN FAZLA İHTİYACIMIZ VAR”

“Bayramlar birlik ve beraberliktir, kardeşliktir” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, şöyle devam etti: “Bizler de Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde ibadetlerimizi yerine getirdik, teravihlerde, iftar sofralarında buluştuk. Yardımlarımızı, hayır hasenatlarımızı yaptık. Allah’a hamd olsun bayrama kavuşmuş olduk. Bayramı da çok şükür bir ve beraber bir şekilde İnegöl Belediyemizin önünde kardeşçe birlikte içerisinde kutluyoruz. İnşallah bu birlik ve beraberlik iklimi ilelebet devam etsin. Buna her şeyden fazla ihtiyacımız olduğunu ifade etmek istiyorum. Cenabı Allah tüm duaları, ibadetleri dergahında kabul etsin. Ben bugün buraya katılan herkese teşekkür ediyorum. Aynı zamanda seçim sathı mailindeyiz. Siyasi partilerimiz çalışmaları yapıyor. Kampanyalarını yürütüyor. Bunların da birlik beraberlik içerisinde olması çok kıymetli. Nihayetinde vatandaşlarımız da bir tercihte bulunacak ve bu tercih sonucunda birilerini göreve getirecek. Seçimlerin de milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

İKİ BAYRAMI BİR ARADA YAŞIYORUZ

Kaymakam Eren Arslan ise bugün hem Cuma hem Ramazan Bayramı olduğunu hatırlatarak; “İki bayramımızı bir araya getiren, bizleri burada buluşturan rabbime hamd ediyorum. Her birinizin bayramını tebrik ediyorum. Bu bayram biraz hüzünlü, içimiz buruk bir şekilde bayramı kutluyoruz. Hem bireysel hem kurumsal olarak bu afetle ilgili almamız gereken dersleri de almamızı temenni ediyorum. Bir ay boyunca ramazan ayının verdiği manevi iklimle yardımlaşmayı, dayanışmayı, kardeşlik ruhunu ülkemizde ve gönül coğrafyamızda zirveye taşıdık. İnşallah bundan sonra da bunu yaşamaya ve yaşatmaya devam edelim. Ramazan aslında bitince başlamalı. Kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz sadece bir aya mahsus değil. Yılın 12 ayı boyunca devam etmeli. İlçemizde de çok şükür ramazan ayı huzur ve güven içerisinde geçti. Bayramı da aynı huzur ve güven içerisinde bir ve beraber olarak kutluyoruz” ifadelerinde bulundu.

GÖREV BAŞINDAKİ KURUMLARA BAYRMA ZİYARETİ

Konuşmalar sonrası dualar yapıldı. Ardından ise programa katılanlara ikramlar gerçekleştirildi. Daha sonra protokol üyeleri; İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi ve Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Huzurevi ve Yenice Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek görevli personellerin bayramını tebrik etti.