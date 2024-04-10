Kemalpaşa mahallesi Kültür Parkta meydana gelen kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay saat 18.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesindeki Hikmet Şahin Kültür parkı girişinde meydana geldi. Recep Tayyip T.(16) iddiaya göre kavga eden 2 şahsı ayırmaya çalışırken henüz ismi belirlenemeyen bir şahıs tarafından bırakla yaralandı. Şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Vücudunun 3 ayrı yerinden bıçakla yaralanan genç, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis şüpheliyi arıyor.

Muhabir: Fahrettin Eniş