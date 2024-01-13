Edinilen bilgiye göre Süleymaniye Mahallesi Mitrovica sokak üzerinde Suriyeli 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1 şahıs bıçakla, 1 kişi de darp sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Haber merkezi