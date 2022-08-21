İnegöl’de 22,23 ve 24 Ağustos tarihlerinde elektrik kesintileri olacak. Bursa'da elektrik kesintisi yapılacak bölgeler hakkında UEDAŞ açıklama yaptı. Bursa elektrik kesintisi hangi mahallelerde olacak? Bursa elektrik kesintisi haberleri...
22.08.2022 TARİHİNDEKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22.08.2022 10:00 - 22.08.2022 16:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır. Enerjisiz Kalacak Adresler:AKHİSAR,DİPSİZGÖL,ESKİKÖY,İCLALİYE,KARAKADI,KESTANEALANI
23.08.2022 TARİHİNDEKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ
23.08.2022 10:00 - 23.08.2022 14:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır. Enerjisiz Kalacak Adresler:MAHMUDİYE
24.08.2022 TARİHİNDEKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ
24.08.2022 10:00 - 24.08.2022 16:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ÇAYYAKA