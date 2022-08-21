Sason'da Hayat Boyu Öğrenme sergisine yoğun ilgi Sason'da Hayat Boyu Öğrenme sergisine yoğun ilgi

İnegöl’de 22,23 ve 24 Ağustos tarihlerinde elektrik kesintileri olacak. Bursa'da elektrik kesintisi yapılacak bölgeler hakkında UEDAŞ açıklama yaptı. Bursa elektrik kesintisi hangi mahallelerde olacak? Bursa elektrik kesintisi haberleri...

22.08.2022 TARİHİNDEKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

22.08.2022 10:00 - 22.08.2022 16:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır. Enerjisiz Kalacak Adresler:AKHİSAR,DİPSİZGÖL,ESKİKÖY,İCLALİYE,KARAKADI,KESTANEALANI

23.08.2022 TARİHİNDEKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

23.08.2022 10:00 - 23.08.2022 14:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır. Enerjisiz Kalacak Adresler:MAHMUDİYE

24.08.2022 TARİHİNDEKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

24.08.2022 10:00 - 24.08.2022 16:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:ÇAYYAKA