İnegöl’de 22,23 ve 24 Ağustos tarihlerinde elektrik kesintileri olacak. Bursa'da elektrik kesintisi yapılacak bölgeler hakkında UEDAŞ açıklama yaptı. Bursa elektrik kesintisi hangi mahallelerde olacak? Bursa elektrik kesintisi haberleri...

22.08.2022 TARİHİNDEKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

22.08.2022 10:00 - 22.08.2022 16:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır. Enerjisiz Kalacak Adresler:AKHİSAR,DİPSİZGÖL,ESKİKÖY,İCLALİYE,KARAKADI,KESTANEALANI

23.08.2022 TARİHİNDEKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

23.08.2022 10:00 - 23.08.2022 14:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır. Enerjisiz Kalacak Adresler:MAHMUDİYE

24.08.2022 TARİHİNDEKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

24.08.2022 10:00 - 24.08.2022 16:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.

Enerjisiz Kalacak Adresler:ÇAYYAKA