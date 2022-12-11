İnegöl'de elektrik kesintisi yapılacak bölgeler hakkında UEDAŞ bilgilendirmede bulundu.
İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
12.12.2022 09:00 - 12.12.2022 12:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:MAHMUDİYE
12.12.2022 09:00 - 12.12.2022 17:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:EDEBEY,SÜLE
12.12.2022 13:00 - 12.12.2022 16:30 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:ORHANİYE
12.12.2022 18:15 - 12.12.2022 19:30 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:SİNANBEY
13.12.2022 09:00 - 13.12.2022 12:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:AKHİSAR,HUZUR,KARALAR
13.12.2022 09:00 - 13.12.2022 12:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:AKHİSAR,HUZUR,KARALAR
13.12.2022 09:00 - 13.12.2022 17:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:EDEBEY,SÜLE
13.12.2022 13:00 - 13.12.2022 15:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:AKHİSAR
13.12.2022 15:00 - 13.12.2022 18:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır.
Enerjisiz Kalacak Adresler:AKHİSAR