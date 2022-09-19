Bursa 1. Amatör Kümede İsaörenspor, evinde ağırladığı Ağaköy Koop. Spor'u 2-0 yendi. Maça formaları unutup gelen Ağaköy'ün imdadına Kafkasspor yetişti.

Cumartesi günü oynanan maça Gürsu dan gelen Ağaköy takımı, formaları unuttular. Formasız maçın oynamayacağını bilen takımın, yöneticileri kara kara düşündü. Yapılan çalışmalar sonucu, Kafkasspor yöneticileri misafir takımın imdadına yetişti. Ağaköy takımı, Kafkasspor formalarını giyerek müsabakaya katıldılar. Bazı taraftarlar, formlarda Kafkasspor yazısını görünce şoke oldular. Gerçek sonradan ortaya çıktı. Kafkasspor formalarını giyerek maça çıkan Ağaköy, Murat Keskin ve İbrahim Çiftçi'nin golleriyle müsabakayı kaybettiler. İsaörenspor, ilk maçını galibiyetle tamamladı.