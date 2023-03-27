İnegöl Posoflular Derneği tarafından her sene büyük katılıma ve coşkuya sahne olan Geleneksel Posof Seyranıyla alakalı dernek yönetimi önemli bir karara imza attı. Alınan karar depreme ve depremzedelere doğrudan etki edecek bir karar oldu.

Derneğin sosyal medya hesabından "Kamuoyuna Önemle Duyrulur" başlığıyla paylaşılan açıklamada bu yıl içerisinde yapılacak Posof Seyranının; yüzyılın depremi olarak tüm dünyaca nitelenen ve 11 ili etkisi altına alan deprem sebebiyle iptal edildiği açıklandı.

Sosyal Medya Sayfasından paylaşılan duyuruda şu ifadelere yer verildi; "Kıymetli hemşerilerimiz malumunuz üzere ülkemizde 06.02.2023 Pazartesi günü büyük bir deprem olmuş; 11 ilimizde maddi ve manevi hasarlara yol açmıştır. Yaklaşık 50.000 vatandaşımızın can kaybına neden olmuş, birçok vatandaşımız yaralı olarak kurtulmuş, birçok vatandaşımız ise evsiz-barksız kalmıştır. Bu durum tüm halkımız gibi bizleri de derinden etkilemiştir. Devletimiz güçlüdür. Tabiki bu yıkımın üstesinden gelecektir. Biz de İnegöl Posoflular Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak oy birliği ile asrın felaketinin yaşandığı 2023 yılı içerisinde seyran yapmamayı uygun gördük. Bizler köyünde/mahallesinde cenazesi olunca yas tutan bir ecdadın torunlarıyız. Cenazesi olan bir aileye yakınları nasıl acılarını unutturuyor, aş pişirtmiyor ve her türlü yardımda bulunuyorsa bizler de aynı düsturda hareket ediyoruz. Bundan dolayı bu yıl seyran için harcayacağımız parayı deprem bölgesine bağışlama kararı aldık. Siz kıymetli hemşerilerimize ve kamuoyuna önemle ve saygı ile duyurulur."