İnegöl’de, Bursa ve ilçelerinde ki 4 bin civarı arıcılara hizmet vermek için Bursa Bal Üreticileri Birliği kuruldu. Bursa ve tüm ilçelerini kapsayacak şekilde kurulan birliğin başkanlığına Şenol Yoğurtcu seçildi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Bursa Bal Üreticileri Birliği Başkanı Şenol Yoğurtçu, “Bursa ve İlçelerinde mevcut 4.000 civarı arıcımızın hizmetinde olabilmek arıcılarımızın dertleri ile dertlenip onlara daha iyi hizmetler sunabilmek ve arıcılarımız için bir çok projeyi hayata geçirebilmek adına 20/02/2023 tarihi itibarı ile Bursa Bal Üreticileri Birliğini, Bursa ve Bursa’mızın tüm ilçelerini kapsayacak şekilde kurmuş bulunmaktayız. Birliğimiz Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı bir birliktir. Birliğimizin merkezi İnegöl ilçemizdir. Ancak birliğimizin faaliyet ve yetki alanı Bursa merkez ve Bursa’mızın tüm ilçeleridir. Birliğimizde şu an itibarı ile 100 üyemiz kayıtlı olup, üye sayımız her gün artmaktadır. Birliğimiz geçici yönetim kurulunda Başkan Şenol Yoğurtcu, Başkan Yardımcısı Sabri Pekdemir, Muhasip Semra Özkan, Üye Dilaver Dönmez bulunmaktadır” dedi.

Yoğurtcu birliğin faaliyet alanları hakkında da bilgi vererek şu ifadeleri kullandı;

“Üyelerin ürettikleri ürünlerle ilgili piyasa araştırmaları yapmak ve yaptırmak. Üyelerinin ürettiği ürünlere pazar bulmak, pazar arzını düzenlemek. Üyelerine üretim teknikleri, hasat, depolama, paketleme konularında teknik destek sağlamak. Üyelerine girdi temininde yönlendirici yardımlarda bulunmak. İç pazara ve ihracata uygun çeşitlerin üretilmesini sağlamak. Eğitim ve buna ilişkin sertifika vermek, yayım hizmeti vermek, danışman hizmeti sağlamak. Ürün kalitesini iyileştirici tedbirler almak ve ürün standartlarını uygulamak. Çiftlik düzeyinde yapılan tarımsal uygulamaları izlemek, kayıtlarını tutmak ve belge düzenlemek. Paket ve ambalajlarla ilgili standartların uygulanmasını sağlamak. Üyeleri adına ürün depolanmasını sağlamak, gerektiğinde bu amaçla depo kiralamak veya kiralanmasına yardımcı olmak. Ürünlerin tanıtımıyla ilgili faaliyetlerde bulunmak. İlgili her türlü kaydı tutmak. Türkiye Cumhuriyeti’nin kabul ettiği uluslararası ürün veya ürüne özgü ortak piyasa düzenlemelerinin gerektirdiği görevleri yürütmek. Sözleşmeli üretim kapsamında, üyeleri adına örnek tip sözleşmeler düzenlemek ve bununla ilgili faaliyetleri koordine etmek. Birliğin çalışma konularıyla ilgili tesisler yapmak ve/veya bankalardan ilgili kurum ve kuruluşlardan teşvik ve hibe almak, bankalar ile üyeler lehine sözleşme imzalamak. Üyelerinin her türlü sigorta hizmetlerinin sağlanmasında aracılık etmek. Çalışma konularıyla ilgili şirket, iktisadi işletme kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek. Çalışma konularıyla ilgili gazete, dergi, kitap çıkarmak ve her türlü yayın faaliyetlerinde bulunmak ve gerektiğinde seminer, sempozyum, panel, konferans gibi toplantılar düzenlemek. Çevre korumaya yönelik olarak özellikle su, toprak ve peyzaj kalitesini koruyacak ve biyoçeşitliliği muhafaza edecek üretim uygulamaları ve teknikleri ile çevre dostu atık uygulamalarını yaygınlaştırıcı faaliyetlerde bulunmak. Çalışma konularıyla ilgili kiralama işleri yapma ve satın alma işlemlerini yapmak. Birlikle ilgili iş ve işlemlere ilişkin web sitesi, merkezi otomasyon yazılımları yapmak veya yaptırmak. Birliğimiz kurulduğu ilk gün üyelerinden topladığı 150 Kg. balı da İnegöl Belediyemiz aracılığı ile depremzede vatandaşlarımıza ulaştırmıştır. Amacımız yardımlaşma ve üyelerimize her türlü sıkıntılarında yardımcı olabilmektir. Bu vesile ile tüm arıcılarımızı birliğimize bekliyoruz.”