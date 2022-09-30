İnegöl'de meydana gelen lüks aracı çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay Süleymaniye Mahallesinde meydana geldi. Semih K. 'ya ait 16 ACH 278 plakalı özel otomobil sitenin garajından çalındı. Sahibinin şikayeti üzerine 127 kamera incelemesi sonucu aracı Z.A.(15) isimli şahsın çaldığını tespit etti. Şüpheli şahıs ikametine yapılan operasyonda gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs aracı İstanbul'a gitmek için çaldığını, İstanbul'a gittiğini ve kaza yaptığı için aracı bırakıp İnegöl'de döndüğünü söyledi.

Araç İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ataşehir ilçesinde kontağı üzerinde, park halinde bulundu.