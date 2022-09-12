Geçtiğimiz hafta Orhaniye Mahallesinde çalışan araç, Domaniç’te terk edilmiş halde bulundu.
Geçtiğimiz Perşembe günü 16 KRB 92 plakalı özel otomobil Orhaniye Mahallesi Geyik sokak numara 12 önünden çalındı. Otomobilin sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Otomobil 4 gün sonra Domaniç’in Erikli köyünde terk edilmiş vaziyette bulundu. Köy muhtarının haber vermesi üzerine köye gelen jandarma ekipleri araçta yaptıkları incelemenin ardından otomobili sahibine teslim ettiler. Araç çekici vasıtasıyla İnegöl’e getirildi.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.