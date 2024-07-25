Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda çamaşır suyu içen 2 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olay Fatih mahallesi Toros sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Meryem ve Salih E. Çiftinin 2 yaşındaki çocuğu Mustafa E., yerde kapağı açık bırakılan çamaşır suyunu içti.Fenalaşan çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından çocuk Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İbrahim uslu