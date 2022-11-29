Huzur mahallesinde meydana gelen olayda caminin inşaat halindeki müştemilatından düşen adam hayatını kaybetti.

Olay saat 19.00 sıralarında Huzur mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan Selahattin Eyyübi camiinde meydana geldi. Ubeyt Menteş(65), namaz öncesinde abdest almak için caminin inşaat halindeki müştemilatından ilerlerken iddiaya göre yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Baş üstü düşen adam hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri adamın ölümünü tespit ettiler. Menteş'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.