Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yapımında destek verdiği İnegöl’de Mezitler Yeni Mahalle Camii, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Camiyi gezerek cemaatle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, caminin yapımına katkı veren herkese teşekkür etti.

Camilerin ‘namaz kılınmasının yanında’ yaşam alanları olarak değerlendirilmesi amacıyla birçok projeye destek veren Büyükşehir Belediyesi, son olarak Mezitler Yeni Mahalle Camii’nin yapımında katkı sundu. Hayırseverlerin destekleriyle tamamlanan cami, vatandaşların da yer aldığı törenle ibadete açıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hayırseverlerin katkılarıyla yapılan camiinin hayırlı olmasını diledi. Devlet ile milletin birçok alanda olduğu gibi Kur’an Kursu, cami ve din hizmetleri konularında da tüm imkanları seferber ettiğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, Türkiye’nin daha da güçlenmesi için iyi ve kaliteli insanlar yetiştirmek gerektiğini belirtti. Allah korkusu ve insan sevgisi taşıyan bilim ile iş insanları yetiştirmek için bu tür yapıların önemine değinen Başkan Aktaş, “Allah korkusu ve insan sevgisi olmayan kimi yetiştirirsek yetiştirelim, bir yerlere gelmemiz mümkün değil. O yüzden camiler ve Kur’an kursları önemli ve kıymetlidir. Emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. Yeni Mahalle Camii’nin adeta bir külliye işlevi göreceğini belirten Ala, ülkemiz ile milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde olması temennisinde bulundu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise caminin yapımında katkısı olan herkese teşekkür etti.

Mezit Mahalle Muhtarı Remzi Kethüda ve İnegöl Giresunlular Dernek Başkanı Nurettin Emanet da katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkürlerini sundu. Konuşmaların ardından, vatandaşlara pilav ve aşure ikramı yapıldı.