Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana gelen olayda üzerine cam istifi düşen işçi yaralandı.
Olay Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Forkliftle kaldırılan cam istifi altında bekleyen işçi İlkay D.(27)'nin üzerine düştü. İstifin altında kalan işçi yaralandı. Yaralı genç, arkadaşları tarafından kurtarıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.