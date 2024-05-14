

İnegöl Hamidiye mahallesinde meydana gelen kazada motosiklet yayaya çarptı; 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında Hamidiye mahallesi Park caddesinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Davut Ç.(29) yönetimindeki 16 BIU 889 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hamza K.(12)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile yaya Hamza K. Yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yaralılardan Hamza K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: Murat Avcı