Otomobil hafif ticari araca çarptı: 4 yaralı

İnegöl de meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı.

Kaza 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan mevkiinde meydana geldi.

İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Yusuf Çelik(58) yönetimindeki 18 KV 189 plakalı otomobil, Bursa'dan gelip U dönüşü yapan Ahmet Sefa Akmaz(26) yönetimindeki 16ALF714 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile otomobilde bulunan yolcu Ertekin Gökdemir(53) ve hafif ticari araçtaki yolcular Zekeriya Rızık (39) ve Muhammet Elhacı(20) yaralandı.

Kaza sonucu yaralanan 4 kişi olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.