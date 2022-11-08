

Ertuğrulgazi mahallesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı.

Kaza Ertuğrulgazi mahallesi Akpınar caddesi üzerinde meydana geldi.

Akpınar caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Gürkan Yakın(19) yönetimindeki 16 KAS 52 plakalı otomobil, karşı yönden gelip Alemdar sokağa dönüş yapan sürücü Fatih Topal(42) yönetimindeki 16 KGS 91 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu 16 KAS 52 plakalı otomobilin sürücüsü ile diğer otomobildeki yolcu Hacer Topal(40) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.