Süleymaniye mahallesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 2 kişi yaralandı.



Kaza Süleymaniye Mahallesi 1. İle 5. Cadde kavşağında meydana geldi. 5. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Ahmet G.(25) yönetimindeki 16 LNE 46 plakalı hafif ticari araç, 1. Caddeden çıkan sürücü Ahmet G.(72) yönetimindeki 16 Y 5249 plakalı otomobile yandan çarptı. Kaza sonucu otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki eşi Hanife G.(70) yaralandı. Sıkışan yaralılar olay yerine gelen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldılar. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.