Alanyurt ile Akhisar mahallesini birbirine bağlayan yolda meydana gelen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı; 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet ile Akhisar mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi.

Akhisar mahallesinden Cumhuriyet mahallesine seyir halinde o sürücü Tayyip Yasir Arslan(22) yönetimindeki 16 AEM 160 plakalı hafif ticari, iddiaya göre sollama yaparken karşı yöne geçen sürücü Hediye Fatul(27) yönetimindeki 16 AFK 978 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile cipteki yolcular Halide Fatul(26), Suna F.(15), Onur F.(4) ve Dilek F.(7) yaralandılar.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TAMİRCİYE BIRAKTIĞI ARACI HURDAYA DÖNDÜ

Kazanın ardından 16 AFK 978 plakalı aracın, sahibi tarafından kaportacıya onarım için bırakıldığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.