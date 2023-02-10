İNEGÖL’DE CANLI FAY HATTI VAR MI?

İŞTE HERKESİN İNANMAK İSTEMEDİĞİ O CEVAP

Ülkemizi sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası fay hatları yeniden tartışılmaya başlandı.. Depremin ardından vatandaşlar Bursa ve İnegöl’de fay hattı nereden geçiyor? Bursa ve İnegöl deprem bölgesi mi? Fay hattı var mı? sorularına yanıt aradı.İşte o soruların yanıtı.

BURSA'DA FAY HATTI VAR MI?

Bursa'da yer alan fay hatları şöyle;

• Bursa fayı

• Gemlik fayı

• Zeytinbağı-Mudanya fayı

• Çalı fayı

• Uluabat fayı

• Orhaneli fayı

• Barakfakih fayı

BURSA BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGELERİ

• Osmangazi

• Yıldırım

• Nilüfer (Çalı, Görükle dahil)

• Mudanya

• Gemlik, İznik, Orhaneli, Orhangazi

• Karacabey, Mustafa Kemal Paşa

• Kestel, Gürsu, İnegöl ve Yenişehir

BURSA İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGELERİ

• Büyükorhan

• Harmancık

• İnegöl Kurşunlu ve Tahtaköprü

• Keles