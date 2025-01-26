

Olay İnegöl'ün kırsal Yeniceköy mahallesindeki bir parkta meydana geldi. 3 yaşındaki Ferhat M., babası Mehmet M. İle parka gitti. Parkta oynadıktan sonra eve gitmek üzere yürümeye başlayan çocuk, parkın demir kapısını kapatırken sağ elini sıkıştırdı. Sağ baş parmağı parçalanan çocuk, babası tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuk ilk tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MURAT AVCI