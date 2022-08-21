İnegöl’de ’Damat İşkencesi’ geleneği kapsamında, düğün ardından arkadaşlarının gece yarısı damada, eşarp ve etek giydirildi. Yerdeki çöpler süpürtülüp, başında yumurta kırılan damat, darbuka eşliğinde oynatıldı. Damat, sırtına yumrukla vurularak eve gönderildi.

İnegöl’de dünyaevine giren Şafak ve Gözde Yüğrük çifti için sevenleri de bir araya geldi. Düğünün ardından damadın arkadaşları tarafından hazırlanan sürpriz ise dikkat çekti.

SOKAK ORTASINDA OYNATTILAR

Düğün sonrası damat evine gelin indirme yapılırken damat ile sağdıcı, arkadaşlarının komutu altında kadın giysilerini giyerek sokak üzerinde oynadılar.

BAŞINDA YUMURTA KIRDILAR

Daha sonra ortaya konulan bir tüpte damattan menemen yapmasını isteyen arkadaşları, yapılan yemeği beğenmeyince yumurtaları damadın başında tek tek kırdı.

UNLA YAĞA BULADILAR

Bununla da yetinmeyen arkadaşları damadın kafasından aşağı un ve sıvı yağ döktü. Damadın yaşadığı o anlar ise arkadaşları tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Renkli görüntülerin oluştuğu düğünde herkes doyasıya eğlendi. Geleneğin, kadının işlerinin zorluğunu, oyun ve eğlenceyle anlatma adına yapıldığı belirtiliyor.