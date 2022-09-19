İnegöl Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İTSO ortak çalışmasıyla, denetimli serbestlik yükümlüsü 7 şahsın çocukları ile okul çağındaki 18 yaş altı 3 denetimli serbestlik yükümlüsü çocuğa kırtasiye yardımı yaptı.

İnegöl Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi;

"İnegöl Ticaret Sanayi Odası katkılarıyla denetimli serbestlik tedbiri altındaki 7 yükümlünün okul çağındaki çocuklarına ve 18 yaş altı 3 denetimli serbestlik yükümlüsü olmak üzere toplam 17 çocuğa kırtasiye yardımı yapılmıştır. Kırtasiye malzemeleri çocukların okumakta oldukları sınıflara göre belirlenerek ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kişilere özel hazırlanmıştır."