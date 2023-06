6 Şubat’ta yaşanan depremin ardından Türkiye genelinde depreme dayanıksız olan eski ve metruk binalara gözler çevrildi. İnegöl’de de bulunan eski metruk binalar, mahalle sakinlerinin can güvenliğinin tehlikeye girmesine neden oluyor.

Son 10 yılda Türkiye genelinde 20’yi aşkın ilde 100’e yakın metruk bina çöktü. Bazılarında şans eseri yaralanan olmazken bazılarında hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu. Faciaya adeta davetiye çıkaran metruk binalar, madde bağımlıların ve hırsızların meskeni haline gelmiş durumda. Terk edilmiş yıkılmaya yüz tutan yapılara yerleşen belirsiz kişiler, mahalle sakinlerini endişeye sevk ediyor.

6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ilde binlerce kişinin ölümüne neden olan asrın felaketinin ardından metruk binalardaki riskler yeniden gündeme gelirken, İnegöl’ün dört bir yanında yıkılmayı bekleyen onlarca metruk ve eski binalar, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Çoğu tarihi eser niteliğindeki bu binaların oluşturduğu risk, mahalle sakinlerinin can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. Bu binaların her an yerle bir olma ihtimalleri yüksek. Çoğu ayakta zor duran ve bir kısmı da çöken metruk binalardan kopan parçalar, yoldan geçenlerin ya da araçların üzerine düşüyor. Metruk binalarda büyük yıkıklar ve derin çatlaklar gözlenirken tamamen boş durumdaki binaların yanından geceleri geçmek ise insanı ürpertiyor.

Metruk binaların çökme tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, boş metruk binaların madde bağımlılarının ve hırsızların meskeni olduğunu, özellikle madde bağımlılarının neden olduğu sorunların yanı sıra mahallede hırsızlık olaylarının da mahalleliyi canından bezdirdiğini ifade ettiler.

“SOKAKTAN ARABA VE ÇOCUK GEÇEMİYOR”

Mahalle sakinleri, “Mahallemizdeki bu evler harabe halde duruyor. Sokaktan araba ve çocuk geçemiyor” dediler.