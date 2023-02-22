İNULAŞ İnegöl’de bulunan depremzede vatandaşlarımıza ücretsiz ulaşım desteği veriyor.

Kahramanmaraş merkezli deprem ve sonrasında gerçekleşen Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında tüm Türkiye’de olduğu gibi İnegöl’de, depremzede vatandaşlarımız için seferber oldu. İlk depremin ardından yardımlarıyla oradaki depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmayı amaçlayarak yardım eden İnegöl; Deprem bölgesinden İnegöl’e barınmak için gelen depremzede vatandaşlarımızı da unutmadı. Burada bulunan aileler için birçok kişi yardım amaçlı kampanyalar başlattı.

İNULAŞ’ta depremzedeler için destek sağlayanlardan oldu. İnegöl’de bulunan depremzedeler için ücretsiz ulaşım imkanı sundu. Mart sonuna kadar devam edecek olan bu desteği kullanmak isteyen depremzede vatandaşlarımızın, kimlik, fotoğraf ve ikamet adreslerini getirmeleri yeterli olacak.